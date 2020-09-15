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محافظ القاهرة يصدر قرارا جديدا بشأن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

04:29 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
محافظ القاهرة يصدر قرارا جديدا بشأن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً.

كما قرر محافظ القاهرة، استمرار تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومي الجمعة والسبت.

يأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

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