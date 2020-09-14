أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

فرقة "الطنبورة" تؤجل حفلها على مسرح الضمة إلى الأول من أكتوبر

08:24 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
فرقة "الطنبورة" تؤجل حفلها على مسرح الضمة إلى الأول من أكتوبر

فرقة الطنبورة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، تأجيل حفل فرقة "الطنبورة" البورسعيدية الذي كان مقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح الضمة إلى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ويقدم أعضاء فرقة "الطنبورة" في حفلها الشهر المقبل، أشهر أغانيها التراثية عن الصيادين والبحر والمقاومة الشعبية على أنغام آلة السمسمية، ومن بين تلك الأغاني "يا عازف الأوتار"، "نوح الحمام"، "كان لي قلب"، إلى جانب رقصة البمبوطية الشهيرة التي تؤديها الفرقة في كل حفلاتها.

و"الطنبورة" البورسعيدية فرقة مستقلة أسسها الريس زكريا إبراهيم سنة 1989 في المدينة الباسلة بورسعيد، وتعد من أهم فرق مركز المصطبة حاليا، وقامت بالعديد من الجولات الفنية في دول أوروبا وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وتعرف الفرقة بأنها فرقة غنائية موسيقية راقصة تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، وتسعى لحفظ وإحياء التراث الموسيقي الفلكلوري الذي كاد أن يندثر.

هذا المحتوى من

فرقة الطنبورة مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية مسرح الضمة

الخبر التالى:

​وزيرة الصحة: تسجيل 900 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر| الاتحاد 0-0 الأهلي (لقاء حسم الدوري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا