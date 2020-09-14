فرقة "الطنبورة" تؤجل حفلها على مسرح الضمة إلى الأول من أكتوبر

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، تأجيل حفل فرقة "الطنبورة" البورسعيدية الذي كان مقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح الضمة إلى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ويقدم أعضاء فرقة "الطنبورة" في حفلها الشهر المقبل، أشهر أغانيها التراثية عن الصيادين والبحر والمقاومة الشعبية على أنغام آلة السمسمية، ومن بين تلك الأغاني "يا عازف الأوتار"، "نوح الحمام"، "كان لي قلب"، إلى جانب رقصة البمبوطية الشهيرة التي تؤديها الفرقة في كل حفلاتها.

و"الطنبورة" البورسعيدية فرقة مستقلة أسسها الريس زكريا إبراهيم سنة 1989 في المدينة الباسلة بورسعيد، وتعد من أهم فرق مركز المصطبة حاليا، وقامت بالعديد من الجولات الفنية في دول أوروبا وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وتعرف الفرقة بأنها فرقة غنائية موسيقية راقصة تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، وتسعى لحفظ وإحياء التراث الموسيقي الفلكلوري الذي كاد أن يندثر.