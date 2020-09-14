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وزير الري يستعرض مستجدات ملف سد النهضة مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

08:23 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
وزير الري يستعرض مستجدات ملف سد النهضة مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

وزير الري مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

كتب- أحمد مسعد:


التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقر الوزارة، في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بأهم القضايا قضايا الأمن القومي، واستعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية، وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

ورحب الوزير بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكد دورهم في زيادة وعي المواطنين بالقضايا التي تخص الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار وزير الري إلى جهود الدولة في إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا من نظم استشعار عن بُعد والتليمتري ونظم المعلومات الجغرافية، في إدارة المياه من المنابع، حتى آخر نقطة في شبكة الري، مشيرًا إلى أن كفاءة استخدام المياه في مصر تعتبر من الأعلى مقارنة بدول العالم والأعلى في أفريقيا.

واستعرض وزير الري، التاريخ التفاوضي الذي اتبعته الدولة في ملف سد النهضة الإثيوبي، خلال العقد الأخير، وأكد أن مصر كانت ومازالت داعمة لكل الأشقاء من الدول الإفريقية، وأنه لا سبيل سوى الوصول لاتفاق عادل ومستدام يؤدي إلى التكامل الإقليمي ويحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وأن من المرجو الوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملئ وتشغيل السد، وأكد أن الملف يُدار من خلال أفة أجهزة الدولة المعنية كلُ فيما يخصه حيث تتولي وزارة الري الشق الفني.

وأعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكرهم لوزير الموارد المائية والري لإتاحة الفرصة لهم بتنظيم هذا اللقاء، الذي تضمن استعراض جهود الدولة المصرية في ملف سد النهضة، وما يقوم به من إجراءات قانونية وفنية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، وتم التأكيد أن هذا اللقاء في هذا التوقيت المهم، لما تمثله من تحصين لأفكار الشباب المصري في أن الدولة المصرية لن تتخلى عن حقوقها المائية.

محمد عبدالعاطي وزارة الري سد النهضة

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