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السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطار دون الرجوع لشباك الحجز

12:53 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطار دون الرجوع لشباك الحجز

شباك تذاكر

كتب- أسامة علي:

أصدرت هيئة السكة الحديد، منشورًا رسميًا لإدارات المبيعات يسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بالوجهين البحري والقبلي، مباشرة دون الرجوع إلى شباك التذاكر.

وأكد المنشور، أن أفراد الجيش المرتدون للزي العسكري يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر، أو إذا كانوا يحملوا استمارة سفر ولا يرتدون زى عسكرى يظهرونها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر، أما إذا كانوا لا يرتدون زى عسكرى أو يحملوا استمارة سفر فيتم تغريمهم وتحصيل الأجرة.

وأضاف المنشور، أن أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.

وشدد المنشور على مشرفي القطارات بالالتزام التام بهذه التعليمات.

ويأتي ذلك وفقا لتعليمات انضمامية رقم (11) لسنة 2020، ويتم سفر أفراد القوات النظامية بقطارات (محسن، مميز، مطور، ضواحي) بموجب الزى العسكرى أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو استمارة السفر.

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