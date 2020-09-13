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الحسيني: البرلمان المقبل عليه مسؤوليات عديدة.. ونتمنى تحالفًا أكثر تماسكًا تحت القبة

03:56 م الأحد 13 سبتمبر 2020
الحسيني: البرلمان المقبل عليه مسؤوليات عديدة.. ونتمنى تحالفًا أكثر تماسكًا تحت القبة

يوسف الحسيني

كتب- مصراوي:

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن التجربة الثانية لتشكيل تحالف انتخابي بعد مجلس الشيوخ يجمع معارضة موالاة لم تحدث من قبل، وها هي اليوم القائمة الوطنية من أجل مصر يتم تشكيل تحالف للمرة الثانية لخوض انتخابات مجلس النواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من كل الأحزاب المشاركة، والتي اتفقت على حب الوطن؛ منها حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك خلال كلمة الحسيني، اليوم الأحد، بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠.

ولفت المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون عليه العديد من المسؤوليات، متابعًا: "مع كامل الاحترام للمجلس الحالي، المجلس المقبل سيكون عليه دور كبير".

وتابع الحسيني بأنه في الفترة المقبلة سيكون هناك اندماج لأكثر من حزب، متمنيًا أن يكون هناك تحالف سياسي تحت قبة البرلمان، وأنه في تحالفات أخرى يكون هناك مزيد من الأحزاب، وأن يكون التحالف تحت القبة أكثر تماسكًا.

يوسف الحسيني القائمة الوطنية من أجل مصر مجلس الشيوخ البرلمان

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