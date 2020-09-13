أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

لمتابعة انتظام الحركة الجوية.. وزير الطيران المدني يتفقد مبنيَي الركاب "2" و"3" بمطار القاهرة

03:51 م الأحد 13 سبتمبر 2020
لمتابعة انتظام الحركة الجوية.. وزير الطيران المدني يتفقد مبنيَي الركاب "2" و"3" بمطار القاهرة

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، مبنيي الركاب رقمَي 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية ومتابعة إجراءات السفر والوصول، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بمطار القاهرة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير صالتَي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (3)؛ للوقوف على انسيابية العمل بالصالات ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة، كما تفقد أيضًا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة إجراءات السفر والوصول والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة؛ من أجل راحة ورفاهية المسافرين.

واطمأن منار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى ومنظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول؛ بما يضمن سلامة وصحة الركاب والمسافرين عن طريق تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب وداخل المصاعد الكهربائية؛ خصوصًا خلال أوقات الذروة في ظل الانتعاش المتوقع للحركة السياحية الوافدة المتوقعة إلى المطارات المصرية خلال الفترة القادمة.

ووجه الوزير بتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويُسر؛ وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

وأشاد وزير الطيران بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين والتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بتطبيق كل المعايير الصحية والضوابط الوقائية اللازمة، مؤكداً جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة، قام منار بتفقد بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمباني الركاب بمطار القاهرة.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي

الخبر التالى:

"الشعب الجمهوري": "من أجل مصر" خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: بدء حملة إزالات لمخالفات البناء أول أكتوبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا