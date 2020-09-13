دعوة صريحة لإعمال العقل.. الأوقاف: انطلاق الصالون الفكري "لعلهم يتفكرون" العام الجاري

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق صالون الأوقاف الثقافي هذا العام تحت عنوان (لعلهم يتفكرون).

وأضاف في بيان له، الأحد، أن الصالون سيكون دعوة واضحة وصريحة للتأمل والتفكير وإعمال العقل، سواء في فهم النص أم في التأمل في خلق الإنسان والكون والحياة، وعِبَرِ الأيام ، ومنجزات الحضارة الإنسانية ، ودقائق وأسرار الكون من حولنا ؛ استجابة لقوله تعالي : ” إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ” ، وقوله تعالى : ” وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”، وانطلاقًا من قوله تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ”.