أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

دعوة صريحة لإعمال العقل.. الأوقاف: انطلاق الصالون الفكري "لعلهم يتفكرون" العام الجاري

11:58 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
دعوة صريحة لإعمال العقل.. الأوقاف: انطلاق الصالون الفكري "لعلهم يتفكرون" العام الجاري

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق صالون الأوقاف الثقافي هذا العام تحت عنوان (لعلهم يتفكرون).

وأضاف في بيان له، الأحد، أن الصالون سيكون دعوة واضحة وصريحة للتأمل والتفكير وإعمال العقل، سواء في فهم النص أم في التأمل في خلق الإنسان والكون والحياة، وعِبَرِ الأيام ، ومنجزات الحضارة الإنسانية ، ودقائق وأسرار الكون من حولنا ؛ استجابة لقوله تعالي : ” إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ” ، وقوله تعالى : ” وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”، وانطلاقًا من قوله تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ”.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

الخبر التالى:

للأسبوع السادس.. "الأوقاف" توزع ١٣ طن لحوم أضاحي على الأُسر المستحقة بـ4 محافظات غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الدفاع يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا