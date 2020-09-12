الإمام الطيب يهنيء "إيناكتس الأزهر" بالمركز الأول على مستوى العالم في ريادة الأعمال

كتب - محمود مصطفى:

وجع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التنهئة لطلاب فريق "إيناكتس" بالجامعة، لحصولهم على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة ريادة الأعمال.

وقال الطيب في منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك، السبت، :" خالصُ التهنئة لأبنائي وبناتي طلاب جامعة الأزهر لحصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.

وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الله أن يوفقهم لتطويع العلم في خدمة وطنهم والإنسانية".

وحصل فريق إيناكتس جامعة الأزهر، أمس، على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، في مسابقة ريادة الأعمال، متفوقًا على 56 فريقًا، يمثلون 56 جامعة مصرية، وتأهل لينال شرف تمثيل مصر (ممثلًا وحيدًا لمصر) في المسابقة العالمية.



واستطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.