ضغط عمل.. كمساري قطار المنصورة يعتذر لمجند القوات المسلحة - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

اعتذر كمساري قطار "المنصورة/ القاهرة" الذي تجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار عن ما بدر منه وتم تداوله في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم كمسارى القطار اعتذارا أيضا لهيئات المؤسسة العسكرية، ووزير النقل، قائلا: "بقدم اعتذار كبير جدا واللي حصل عمره ما هيحصل تاني ودي غلطة كبيرة".

وتابع: "آسف وبعتذر لكل المؤسسات، كلي ندم وأسف، المجند ده ابن من أبنائي، وما حدث خارج عن إرادتي وضغط نتيجة العمل".

وتعود واقعة القطار إلى تعرض أحد المجندين في الجيش إلى معاملة سيئة من قبل كمسري القطار رقم 948 المتجه من المنصورة/ القاهرة، يوم 9 سبتمبر الجاري، وتم تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترتب عليه إصدار وزارة النقل، بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول وتم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري.

وقدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة اعتذار عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت القوات المسلحة: نقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.