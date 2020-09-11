الجيزة: 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. وتحصيل 350 مليون جنيه



كتب- محمد نصار:



أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020 تسهيلا على المواطنين.



وقال محافظ الجيزة، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالي 20 ألف طلب وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالي 350 مليون جنيه حتى الأن، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحله الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلبا يتبعه حي الوراق بـ998 طلبا وحي العجوزة 766 طلبا كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح وبلغت 3174 طلبا ومركز أبوالنمرس 2665 طلبا ومنشأة القناطر 2443 طلبا وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.



جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح في مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة كما تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.



وأوضح أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.