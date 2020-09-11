كورونا في 24 ساعة| 167 وفاة وإصابة جديدة.. و١٨٠ لقاحًا للعلاج قيد التطوير

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 13 حالة جديدة.



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