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الأزهر للفتوى يوضح بعض الأحكام الخاصة بصلاة المرأة في الأماكن العامة

12:56 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
الأزهر للفتوى يوضح بعض الأحكام الخاصة بصلاة المرأة في الأماكن العامة

صلاة المرأة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى، بعض الأحكام الخاصة بصلاة المرأة في الأماكن العامَّة.

وأوضح المركز في بيان له، أن ⁩صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد، ⁩ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

⁩وأشار إلى أن المرأة إن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود.

⁩وأكد المركز، أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، ويجوز لها أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.

مركز الأزهر العالمي صلاة المرأة الأماكن العامة الصلاة

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