التصوير تحت الماء وسداد المستحقات.. العناني يناقش 5 ملفات للمنشآت الفندقية والسياحية

كتب - يوسف عفيفي:

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، 5 ملفات مهمة خلال ترأسه للاجتماع الثالث للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وبحسب بيان اليوم، كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة، لأول مرة في فبراير الماضي برئاسة وزير السياحة وقيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

وتناول الاجتماع عدة ملفات مهمة من بينها:ـ

ـ التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بشأن قائمة أكواد الحريق في المنشآت الفندقية والسياحية.

ـ التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتطبيق الاشتراطات الأمنية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

ـ التنسيق مع قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري لتشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة الموارد المائية والري لدراسة كيفية سداد مستحقات الدولة في شأن حق انتفاع واستغلال المراسي على نهر النيل.

ـ التنسيق مع هيئة النقل النهري بشأن منح المنشآت الفندقية العائمة مهلة عام استثنائي بعد انتهاء مهلة الرفع على الجفاف والاكتفاء بالتصوير تحت الماء.

ـ التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الحصول على المعايير المطلوبة لتقنية الصرف الصناعي بالمنشآت الفندقية والسياحية مع منح مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية حيث تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.