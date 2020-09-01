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برلماني يشيد بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة في قطاع النقل

03:55 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
برلماني يشيد بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة في قطاع النقل

النائب محمد عبدالله زين الدين

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في قطاع النقل، وتقديم مشروعات متكاملة فى قطاعات المترو والسكك الحديدية، لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح "زين الدين"، أن القطاعات التابعة لوزارة النقل، تشهد تطورات ملموسة على أرض الواقع، بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين، فهي قطاعات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، ولا يستطيع أحد الاستغناء عنها.

وأضاف أن التطوير بمترو الأنفاق يسمح بتخفيف حدة المعاناة في مدينة القاهرة التي كانت تعاني من مشكلة النقل بسبب الزيادة السكانية، فضلًا عن هجرة السكان من المحافظات الطاردة للسكان لعدم توافر فرص عمل، إلى محافظة القاهرة باعتبارها من المحافظات الجاذبة، والتي بدورها أدت إلى زيادة الرحلات اليومية على شبكة الطرق المحدودة.

وأكد أن وزارة النقل تسير بخطى ثابتة لتحويل مشروع مترو الأنفاق إلى شبكة كاملة تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مما يساهم في حرية التنقل، والتنمية العمرانية خارج القاهرة الكبرى.

وأشار النائب إلى أهمية التطوير الشامل الذي تجريه وزارة النقل فى السكك الحديدية، والتعاقد على جرارات وعربات قطارات حديثة تليق بالمواطن المصرى الذى تعد السكة الحديدية هى وسيلة نقله المفضلة.

وأكد أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية وتحويلها من يدوي إلى اليكترونى ساهم فى تقليل حوادث القطارات، وهى منظومة بدأتها وزارة النقل منذ تولى كامل الوزير مسئوليتها، ويتم استكمالها.​

محمد عبدالله زين الدين قطاع النقل مشروعات السكك الحديدية

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