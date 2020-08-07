أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

85% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

02:48 م الجمعة 07 أغسطس 2020
85% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

موجة حر سابقة

كتب - أسامة علي:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، نهارا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس السبت معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، ليلا.

وتوقع الخبراء، أن تظهر شبورة مائية خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وخاصة الطرق الزراعية، وتنشط الرياح معتدلة أحيانا، والبحر المتوسط معتدل ومهيأ لكافة عمليات الصيد والملاحة، أما الأحمر معتدل إلى مضطرب.

وأكد خبراء الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين والرياح تكون معتدلة تنشط مثيرة للأتربة.

وتتراوح نسبة الرطوبة من ٨٠ إلى ٨٥ % على الوجه البحري والقاهرة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي

القاهرة والوجه البحري 38

السواحل الشمالية 32

شمال الصعيد 42

جنوب الصعيد 43

الرطوبة طقس السبت الطقس الأرصاد درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت