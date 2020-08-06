درجة الحرارة 42.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، إضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج من 1.5م:2م، ومع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، قالت الهيئة، إنها تتراوح على:

القاهرة والوجه البحري بين 82–35.

السواحل الشمالية بين 88 –45.

شمال الصعيد بين 65–25.

جنوب الصعيد بين 41–18.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى على:

القاهرة بين 37–25.

الإسكندرية بين 32–25.

قنا بين 41-27.

الأقصر بين 42–27.

أسوان بين 42 – 29.