الوزراء يوافق على مشروع قرار التعديل الرابع لاتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية

مصراوي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والمهارات الحسابية للكبار، إلى جانب تدريب المعلمين الجُدد، ودعم برنامج القراءة الإصلاحي.