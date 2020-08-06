لهذا السبب.. التموين تدرس مد فترة الأوكازيون الصيفي لنهاية سبتمبر
كتب- محمد سامي:
قالت مصادر بوزارة التموين، إنه يجري دراسة مد فترة الأوكازيون الصيفي لنهاية شهر سبتمبر المقبل، بدلا من نهاية أغسطس الجاري بناء على طلب من التجار الذين لديهم رغبة حقيقية في تقديم عروض جيدة لتحريك السوق وحركة البيع والشراء بعد فترة من الركود التي شهدتها محالهم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت الوزارة قد أوضحت أن موسم الأوكازيون الصيفي انطلق في موعد مبكر هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى أن الوزارة تعلن عن موعد انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي بناء على توصية من الاتحاد العام للغرف التجارية، خاصة وأنه المعني بشئون التجار، والأقدر على تحديد الموعد الذي يتناسب مع التجار لبدء الأوكازيون.
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