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إصابات كورونا والوضع الاقتصادي.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

12:38 م الخميس 06 أغسطس 2020
إصابات كورونا والوضع الاقتصادي.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس .

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات من أجل تقديم خدمات افضل للموطنين.

ويناقش المجلس التقرير الخاص بأعداد مرضى كورونا على مستوى الجمهورية ومتابعة حالة المصابين اليومية في ظل انخفاض الأعداد الملحوظ جدا في الأسبوعين الآخرين .

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة

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