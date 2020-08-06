اليوم.. مطار القاهرة يسير 123 رحلة دولية لنقل 12573 راكبا

كتب- محمد عبيد:

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 123 رحلة طيران دولية ومحلية وشحن جوي وخاص وذلك إلى عدة جهات مختلفة لنقل 12573 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطار سيسير اليوم عدد 63 رحلة سفر لنقل 4954 راكبا، وتستقبل صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 60 رحلة وصول لنقل 7573 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والطاقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.