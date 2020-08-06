"قومي المرأة" يهنئ نعيمة القصير لتولي منصب ممثل "الصحة العالمية" في مصر
كتبت- نور العمروسي:
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة نعيمة القصير بمناسبة توليها مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها بتولي الدكتورة نعيمة القصير مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرة إلى أن اختيارها يأتي كونها نموذج نسائي مشرف يتمتع بخبرة رائدة وناجحة مما يؤهلها لتقلد أرفع المناصب، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والتفاني في العمل، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.
يذكر أن الدكتورة نعيمة القصير كانت قد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة، وكان تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيس بجنيف منذ عام 1999 إلى عام 2003.
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