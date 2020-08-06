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المجلس القومي للمرأة ينعى ضحايا انفجار بيروت

12:14 ص الخميس 06 أغسطس 2020
المجلس القومي للمرأة ينعى ضحايا انفجار بيروت

مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى ضحايا الانفجار المروع الذي شهدته مدينة بيروت بالأمس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها وألمها للمصاب الكبير لدولة لبنان الشقيقة الغالية، داعية الله أن ينجي لبنان وأن تخرج سالمة من هذه المحنة الصعبة.

ووجهت خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الانفجار، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان متمنية الشفاء العاجل للمصابين.​

مايا مرسي انفجار بيروت بيروت انفجار لبنان

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