المجلس القومي للمرأة ينعى ضحايا انفجار بيروت
كتبت- نور العمروسي:
ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى ضحايا الانفجار المروع الذي شهدته مدينة بيروت بالأمس.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها وألمها للمصاب الكبير لدولة لبنان الشقيقة الغالية، داعية الله أن ينجي لبنان وأن تخرج سالمة من هذه المحنة الصعبة.
ووجهت خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الانفجار، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94875
عدد المصابين
-
47182
عدد المتعافين
-
4930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان