الاستعلامات: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

أصدر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

ويبلغ عدد المراسلين 564 مراسلاً يمثلون 152 مؤسسة إعلامية تم تجديد قيدها و11 مؤسسة قيدت لأول مرة بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وستختص غرفة العمليات بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني للمراسلين للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم بالإضافة لتسليمهم تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.