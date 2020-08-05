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رئيس جامعة القاهرة يعلن 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

12:27 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
رئيس جامعة القاهرة يعلن 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التهنئة لأوائل الثانوية العامة قائلًا: "جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا لها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابًا بمواصفات دولية"، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمجموع التكراري فالأولوية لأول 30 طالبًا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الآن من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى، حيث تقدمت على عدد 92 جامعة بأمريكا، و 27 جامعة بالمملكة المتحدة، و 23 جامعة بألمانيا، وفي تصنيف "ويبومتركس" إصدار يوليو 2020، تقدمت الجامعة على كثير من الجامعات العالمية مثل السوربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الألمانية، وأنقرة التركية، وتولوز الفرنسية، وكيو اليابانية أوكلاند الامريكية، وغيرهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة: "نعم نحن نستطيع أن نخرج مرة أخرى قامات جديدة في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وسلطان القاسمي".

محمد عثمان الخشت أوائل الثانوية العامة جامعة القاهرة الثانوية العامة

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