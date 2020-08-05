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16 أغسطس.. بدء تسليم أول دفعة من شقق "سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة

03:00 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
16 أغسطس.. بدء تسليم أول دفعة من شقق "سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة

شقق سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواعيد تسليم أول دفعة من شقق مشروع سكن مصر، وأرقام العمارات، حيث تبدأ يوم ١٦ أغسطس تسليم عدد ٧١٦ وحدة سكنية كمرحلة أولى.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة ١٢٥ فدانًا، على طريق الواحات، وجوار منطقة الـ٨٠٠ فدان، حيث يتكون المشروع من ١٧٧ عمارة سكنية، يتخللها عدد ١٢ وحدة إداري و٣٦ وحدة تجارية داخل العمارات، بالإضافة لمنطقة مباني الخدمات، والجاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري).

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:
يتم تسليم أرقام العمارات 88 - 89- 90 - 82 خلال الفترة من 16 وحتى 19 أغسطس، وأرقام العمارات 81 - 98- 99- 80، خلال الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس الجاري، وأرقام العمارات 74- 73- 72- 66، خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65- 64- 63- 62 أيام 6 وحتى 9 سبتمبر، وأرقام العمارات 61- 1- 2- 3، أيام 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

كما سيتم تسليم ارقام العمارات 5- 84- 85- 86، أيام 20 وحتى 23 سبتمبر، وأرقام عمارات 83- 87- 100- 28، أيام 27 وحتى 90 سبتمبر، إلى جانب تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة.

شقق سكن مصر 6 أكتوبر الجديدة وحدات سكنية طريق الواحات

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