بالفيديو.. "الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تأهيل وتبطين الترع

كتب- محمد غايات:

نشر مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يستعرض جهود الدولة في تأهيل وتبطين الترع.

واختار المجلس ترعة السرو" كنموذج للتعاون بين وزارة الرى والمنتفعين من خلال تأجير جزء من جسورها للمزارعين للزراعة بمقابل انتفاع طبقًا للقرارات الوزارية على أن يقوم المنتفعين بازالة أي مخالفات على الترعة وأيضًا منع إلقاء أي مخلفات بها والمحافظة على أعمال التأهيل التي تمت على الترعة.