كورونا في 24 ساعة| استمرار انخفاض الإصابات بمصر.. وتوقعات بإنتاج أول لقاح خلال أيام

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان انخفاض في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

- رئيس وزراء فيتنام: نحن في خضم مكافحة حاسمة ضد كورونا

- حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأمريكية مع كورونا "أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث"

- دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

-مستشارة البيت الأبيض تطلق تحذيرًا بشأن كورونا.. وترامب ساخرًا: "مثيرة للشفقة"

- الصحة العالمية تشيد بإجراءات فيتنام في التعامل مع كورونا

- إصابة رئيس ديوان الرئاسة في البرازيل بفيروس كورونا

- ولاية ألمانية تستعين بالشرطة لمراقبة الحجر في مدينة تفشى بها كورونا

- الإمارات تنصح مواطنيها بارتداء الكمامة والابتعاد عن منتجات تحفيز المناعة

- ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 4716 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- الصحة العالمية توجّه نصيحة للأمهات المُصابات بكورونا

- كورونا في إيران.. حالة وفاة كل 7 دقائق ولا تباعد اجتماعي

- الصحة العالمية تنهي مهمة تقصي أصول كورونا في الصين

- روسيا تصدر أدوية لعلاج مصابي كورونا إلى 15 دولة

- روسيا: توقعات بتسجيل أول لقاح ضد كورونا خلال 10 أيام

- السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- تعليق الإجازات السنوية للطواقم الطبية في المغرب بسبب كوفيد-19

- السعودية تسجل 32 حالة وفاة و1258 إصابة جديدة بكورونا

- ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 67ر4 مليون

- رحيل أول ممرضة في لبنان بفيروس كورونا

- بريطانيا تطرح الأسبوع المقبل فحصين يكشفا عن كورونا خلال 90 دقيقة

- فيروس كورونا يضرب السياحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية

- هونج كونج تسجل أقل من 100 حالة إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 13 يوما

- الكويت تسجل 4 وفيات و388 إصابة جديدة بكورونا

- القادمون إلى سنغافورة يواجهون التتبع الإلكتروني لمواجهة كورونا

- روسيا تسجل 5394 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاة

- سوريا: أكثر من نصف إصابات كورونا تتركز في العاصمة دمشق

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