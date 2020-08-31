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​​"حار رطب وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

11:55 م الإثنين 31 أغسطس 2020
​​"حار رطب وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء، طقس حار رطب تصاحبه شبورة مائية، ومعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 24
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
ادفو 41 28
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 40 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 28

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هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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