​رئيس "قومي المرأة" تستقبل وزيرة الهجرة في إطار مباردة "ولادك يا مصر"

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في زيارتها للمجلس بصحبة عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة "ولادك يا مصر" التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف تعريف شريحة من الدارسين المصريين بالخارج، ما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، ومن بينها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الهجرة لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.

واستهلت مرسي كلمتها بالترحيب بالوزيرة ووفد شباب المصريين الدارسين بالخارج المرافق لها بمقر المجلس الذي يعد الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، ووجهت الشكر للوزيرة نبيلة مكرم، لحرصها خلال زيارتها المجلس على فتح ملفات جديدة ومهمة برؤية سياسية ثاقبة يستهدف شابات وشباب هم مستقبل مصر وأملها وسفرائها في الخارج.

وأشارت رئيسة المجلس إلى التعاون المهم والمثمر مع الوزارة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، قائلة: "مصر تستطيع بنسائها" مشددة على أن تقدم أي مجتمع في العالم يقاس بتقدم وضع المرأة فيه، لافتة إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم المرأة بشكل كبير عن قناعة وإيمان بأهمية دورها في المجتمع، حيث بلغت نسبة المرأة في الحكومة 25%، و25% نسبتها في البرلمان، و25 % نسبة المرأة في المجالس المحلية.

وتخطت نسبة المرأة فى منصب نواب المحافظين نسبة الـ30%، وأصبحت المرأة أيضًا في منصب نائبات وزراء، لافتة إلى أن جميع هذه النسب السابقة تضم شابات في مقتبل العمر، وتحدثت رئيسة المجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.