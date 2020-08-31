"الزراعة": توصيات فنية يجب على مزارعي المانجو مراعاتها في شهر سبتمبر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الإثنين، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:

- يتم خلال تلك الفترة العناية بعملية الري؛ خصوصًا للأصناف المتأخرة؛ مثل الكيت والفجري كلان، وغيرهما، حتى جمع تلك الأصناف، ويتم إجراء عملية الجمع باستخدام السلالم والمقصات، مع ترك جزء من العنق وقلب الثمار لأسفل لتصفية العصارة؛ حتى لا تشوه مظهر الثمار.

- عقب جمع الثمار يجرى التقليم؛ وذلك بإزالة جميع الأفرع الجافة والميتة، مع العمل على فتح قلب الشجرة، مع إزالة التشوهات الخضرية والزهرية، وتتم إزالة الأجزاء المصابة بجزء من النسيج السليم بمسافة لا تقل عن 20 سم وتجميع كل نواتج التقليم خارج المزرعة للتخلص منها؛ ويجب مراعاة تقصير ارتفاعات الأشجار والأفرع الجانبية، لإعطاء فرصة لضوء الشمس للمرور.

- عقب الانتهاء من عملية التقليم تُرش الأشجار بأحد المطهرات؛ منها أوكسي كلور النحاس، بمعدل 400 جم/ 100 لتر ماء، مع إضافة مادة ناشرة؛ مثل ترايتوان B أو سوبر فيلم، بمعدل 50 سم /100 لتر ماء؛ لتطهير مواضع الجروح الناتجة عن عملية التقليم، ولمنع دخول الجراثيم إلى الشجرة عن طريق تلك الجروح.

- يتم دهان جذوع الأشجار والأفرع الرئيسية بعجينة بوردو؛ والتي تتكون من (1كجم كبريتات نحاس + 2 كجم جير حي + قلب تين شوكي أو صبار يُضاف إليها 10- 15 لتر ماء؛ لدهن الأشجار).

- الأشجار التي تتعرض جذوعها إلى ظاهرة التشقق يمكن لف تلك الجذوع بقش الأرز، كما يمكن تغطية التربة حول محيط الشجرة؛ للحفاظ على الرطوبة المحيطة بالمجموع الجذري ومقاومة الحشائش.

- يتم إجراء عملية العزيق خلال أكتوبر؛ للتخلص من الحشائش مع جمعها والتخلص منها.

- يتم خلال تلك الفترة وبعد جمع المحصول المتأخر إطالة الفترة بين الريَّات؛ لعدم حاجة الأشجار إلى الري.