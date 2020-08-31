التنمية المحلية: استرداد 2.9 مليون متر مربع و211 ألف فدان تعديات

كتب- محمد نصار:

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استمرار الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة حتى ١٥ سبتمبر لاستكمال إزالة التعديات والحالات التي لم تثبت جدية في استكمال إجراءات التقنين، والحالات التي لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الموجة السادسة عشرة تستكمل إجراءاتها لتحقيق المستهدف منها واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة والقضاء عليها نهائيًا.

وكان تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذي تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الأن من إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ منها ١١٤٢٠ حالة تعدٍ على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع منها (٤٢٢ ألف متر بالقاهرة - ٣٧٦ ألف متر بالغربية - ٢٩٦ ألف متر بقنا - ٢٣٤ ألف متر بالإسماعيلية - ١٤٥ ألف متر بالسويس - ١٠٨ آلاف متر بالمنيا - ١٠٥ آلاف متر بأسوان).

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان (١٢٧ ألف فدان بالمنيا - ٦٢ ألف فدان بمطروح - ٥٣٠٠ فدان بالفيوم - ٤٢٠٠ فدان بالوادي الجديد).

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة.

وأكد التقرير تشديد اللواء محمود شعراوى على المحافظات بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، وعدم التهاون مع أي حالات تعدٍيات وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي يتم استردادها خلال موجة الإزالة.