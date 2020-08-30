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عمرو أديب يعود للظهور الجمعة في "الحكاية" على mbc بعد انتهاء إجازته

01:15 م الأحد 30 أغسطس 2020
عمرو أديب يعود للظهور الجمعة في "الحكاية" على mbc بعد انتهاء إجازته

الإعلامي عمرو أديب

بعد انتهاء العطلة الصيفية، يستأنف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على "MBC مصر"، حلقاته بداية من "الجمعة" المُقبلة في تمام العاشرة مساءً، ويتواصل عرضه كالمعتاد يومياً من "الجمعة للإثنين".

وأبدي الإعلامي عمرو أديب امتنانه الشديد لردود الأفعال الإيجابية التي لاقها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي، ووجه عمرو أديب شكره لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية، وأوضح أنه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي.

وأكد أن هناك الكثير من الحلقات الخاصة والمميزة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة، وأوضح أن البرنامج سيُناقش الكثير من الملفات وسيطرق الكثير من الأبواب لتلبية إهتمامات الجمهور وسيقدم فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية تُرضي مُختلف الأذواق.

وعبر عمرو أديب عن تقديره الشديد لمُتابعي البرنامج عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي والذين وصلوا إلي 1.3 مليون مُتابع عبر صفحة البرنامج على "فيسبوك" بالإضافة للمُتابعين على صفحة "MBC مصر"، والذين تجاوز عددهم حتي الآن 22 مليون مُتابع، ووعد بالمزيد من المُحتوي المميز الذي يُناسب الجميع خلال الفترة المُقبلة.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، ويعود للعرض الجمعة 4 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".

عمرو أديب برنامج الحكاية MBC مصر العطلة الصيفية

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