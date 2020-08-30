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اليوم.. مصر للطيران تسير 43 رحلة تنقل 3500 راكب

10:26 ص الأحد 30 أغسطس 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 43 رحلة تنقل 3500 راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 43 رحلة جوية تشمل رحلات دولية وداخلية وشحن جوي، تنقل على متنهم حوالي 3500 راكب إلى وجهات مختلفة.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران على مدار اليوم 34 رحلة دولية و7 رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي، بإجمالي 43 رحلة جوية.

وشهدت مصر للطيران، أمس السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط ٤٥% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث زادت الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية.

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.

وقالت سلطة الطيران المدني المصرية، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

مصر للطيران رحلات جوية شركات الطيران عودة حركة الطيران

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