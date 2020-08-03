50 ألفًا أقل مقدم.. خطوات وشروط الحصول على قطع أراضي إسكان متميز بـ 14 مدينة جديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

قالت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إنها بدأت في استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميز يوم 28 يوليو الماضي، على أن يستمر التقديم حتى يوم 27 أغسطس الجاري.

ويصل عدد قطع الأراضي الموجودة في 14 مدينة إلى 1719 بمدن (6 أكتوبر الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- السادات- برج العرب الجديدة- الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة- وأسيوط الجديدة- غرب أسيوط- سوهاج الجديدة- غرب قنا- طيبة الجديدة- أسوان الجديدة- أخميم الجديدة) بمساحات تتراوح من(192 متر إلى 1200 متر).

ويصل مقدم الحجز في أراضي الإسكان المتميز إلى 100 ألف جنيه؛ لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز إلى 50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

وجاءت الأسعار داخل كل مدينة على النحو التالي:

- مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 3805 جنيهات، ووصلت قطعة الأرض الـ500 متر إلى 2 مليون و73 ألف جنيه.

- مدينة بدر، سجل المتر 3390 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ532، مليونَين و75 ألفًا.

- مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 1920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ459 مترًا إلى 987 ألف جنيه.

- مدينة السادات، سجل سعر المتر 1815 جنيهًا، وقطعة الأرض الـ600 متر سجلت مليونًا و176 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة، سجل المتر 2620 جنيهًا، حيث وصل سعر قطعة الأرض الـ260 مترًا إلى 735 ألف جنيه.

- الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 1785 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ630 مترًا إلى مليون و259 ألف جنيه.

- بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 2200 جنيه، وقطعة الأرض الـ 460 متر سجلت مليونًا و92 ألف جنيه.

- أسيوط الجديدة، وصل سعر المتر بها إلى 1530 جنيهًا، وقطعة الأرض الـ 864 مترًا سجلت مليونًا و401 ألف جنيه.

- غرب أسيوط، وصل سعر المتر إلى 2200 جنيه، بينما بلغ سعر قطعة الأرض الـ 758 مترًا مليونًا و 759 ألف جنيه.

- أسوان الجديدة، وصل سعر المتر بها إلى 1370 جنيهًا، بينما سجلت قطعة الأرض الـ471 مترًا، 710 آلاف جنيه.

- طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 1715 جنيهًا، بينما وصلت قطعة الأرض الـ663 مترًا إلى مليون و206 آلاف جنيه.

- سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 1950 جنيهًا، كما بلغ سعر قطعة الأرض الـ 460 مترًا، 950 ألف جنيه.

- غرب قنا، سجل المتر 1715 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ630 مترًا إلى مليون و 199 ألف جنيه.

-أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 935 جنيهًا، بينما وصلت قطعة الأرض الـ300 متر، 291 ألف جنيه.

نظام السداد

يتم سداد مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، 100 ألف جنيه، عدا مدينة أخميم الجديدة يتم سداد 50 ألفًا، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بنحو شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات أقساط ربع سنوية.

شروط الحجز

- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية، وليس اعتباريًّا (شركة أو مؤسسة).

- أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- أن لا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

ووفقًا للوائح هيئة المجتمعات العمرانية، في حالة تخصيص قطعة أرض ولم يتم تنفيذ البناء عليها يتم سحبها بعد انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها بمهلة شهرين إضافيين تحسبًا لعدم وجود سوء نية، وتحسبًا للأشخاص المتعثرين ماليًّا.

وتضع الوزارة اشتراطات في البناء للفائزين بتلك الأراضي لمنع تسقيع الأراضي وبيعها، حيث تهدف وزارة الإسكان من الطرح المتكرر سواء من الأراضي أو الوحدات السكنية زيادة نسبة المعمور، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين ومنع العشوائية والبناء المخالف.