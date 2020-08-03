تصادف عودة الكنائس.. أبرز 10 معلومات عن البابا شنودة فى ذكرى ميلاده الـ97

مصراوي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة والتسعون لميلاد البابا الراحل شنودة الثالث، والتي تصادف عودة فتح الكنائس مجددا.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن البابا شنودة الثالث على النحو التالي:

١- البابا شنودة الثالث (وُلِد باسم نظير جيد روفائيل) في 3 أغسطس 1923 في قرية سلام بمحافظة أسيوط.

٢- التحق بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947. وعمل مدرساً للتاريخ.

٣- كان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية وعمل لسنوات محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة مدارس الأحد، ثم ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ومنحت نقابة الصحفيين "الانبا شنودة" عضوية النقابة عام 1966م، وكان رقم عضويته "156"، أي قبل تنصيبه بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية بـ 5 سنوات.

٤- رسم راهباً باسم (انطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو 1954، وقد قال إنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء.

٥- بعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً. أمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره. عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. رُسِمَ أسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في 30 سبتمبر 1962.

٦- عندما توفي البابا كيرلس السادس في يوم الثلاثاء 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد يوم الأربعاء 13 أكتوبر. ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.

٧- في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، وأكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر.

٨- سجل رفضه لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكد ذلك بأن قرر عدم الذهاب مع الرئيس "السادات" في زيارته إلى إسرائيل عام 1977.

٩- بعد تقلد الرئيس الراحل مبارك مقاليد الحكم، بالإفراج عن المعتقلين الذين قام السادات باعتقالهم وقابل بعضهم وكان على رأسهم "البابا شنودة".

١٠- أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس يوم السبت 17 مارس 2012، وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وأضاف في بيان رسمي: "المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودع لأحضان القديسين معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نياحا لروحه والعزاء للجميع".