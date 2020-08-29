"الزراعة": فتح أسواق جديدة للبصل والخضراوات بدول آسيوية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بصدد الانتهاء من أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى التفاوض مع 3 دول جديدة في مراحله الأخيرة.

وأضاف العطار، خلال تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الجانب الإندونيسي أرسل خطابات رسمية للتعرف على موصفات البصل المصري ونوعية الآفات وطرق الزراعة والوقاية من المبيدات وخلافه، مشيرًا إلى أن المفاوضات في مرحلها النهائية.



وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن المفاوضات حول فتح سوق جديدة لتصدير البصل إلى إندونيسيا ليست جديدة؛ خصوصًا أنه سبق أن صدَّرت مصر بعض المحاصيل في 2019، لافتًا إلى وجود توافق كبير بين الجانبين، وقريباً سوف يتم الإعلان النهائي والكمية الأولى المصدرة.



وتابع العطار بأن المفاوضات أيضًا شملت التفاوض حول فتح سوق جديدة للخضر بدولة اليابان، موضحًا أن الوزارة تسعي دائمًا لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية من خلال الجودة العالية وفتح أسواق جديدة.



ونوه رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة بأن التوسع في الصادرات يتم ضمن إجراءات مشددة وفقًا للمعاير الدولية المتفق عليها، وتضمن الصادرات لجميع الأسواق العالمية طبقًا للشروط الحجرية التي تتفق مع الدول المستوردة.



جدير بالذكر أن الصادرات المصرية بلغت ما يزيد على 3.9 مليون طن، متوقعًا أن تصل إلى 4 ملايين طن مع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.