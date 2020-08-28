حدث في 8 ساعات| أول صلاة جمعة بعد 5 أشهر .. و"أطباء الأسنان" تعلق على اتهام طبيب بالتحرش

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شابًا في المنوفية، وارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 3.9 مليون طن، والأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: