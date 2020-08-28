ارتفاع الحرارة والرطوبة 88%.. الأرصاد تكشف طقس السبت

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتسجل على القاهرة 36 درجة مئوية.

وأضاف خبراء الأرصاد، لمصراوي، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، أما ليلا فالطقس معتدل على معظم الأنحاء.

وأوضح الخبراء، أنه مازالت نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس وتصل الرطوبة إلى 80% على القاهرة والوجه البحري و 88%على السواحل الشمالية.

ولفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36، والسواحل الشمالية 31-32، وشمال الصعيد 39، وجنوب الصعيد 41.