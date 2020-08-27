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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

05:38 م الخميس 27 أغسطس 2020
"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

زراعة قصب السكر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

- البدء في فج وزراعة مرتب الغرس الخريفي ولابد أن تكون التقاوي سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط وتكون بنفس الشروط الواردة في مرتب الغرس الربيعي السابق الإشارة إليها.

- استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعي الإرشادي للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.

- القضاء على ظاهرة توريق أو تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.

- مراقبة عملية الري وشدة إحكامها حتى لا تساعد في عملية رقاد المحصول وتجنب الري وقت هبوب الرياح.

- استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أي إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

قصب السكر وزارة الزراعة التقاوي الإرشاد الزراعي

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