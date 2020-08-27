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اليوم.. قطع المياه وضعفها بـ13 منطقة شرق القاهرة لمدة 8 ساعات

03:30 ص الخميس 27 أغسطس 2020
اليوم.. قطع المياه وضعفها بـ13 منطقة شرق القاهرة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، كما تشهد مناطق "الشيراتون والكلية الحربية" ضعف في الخدمة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مسطرد من الساعة التاسعة صباح الخميس وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.

وهذه المناطق هي "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – أحمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية).

وأهابت شركة مياه القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه شرق القاهرة شركة مياه الشرب

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