برلماني: عجز المعلمين يهدد منظومة تحديث وتطوير التعليم بالفشل

كتب- مصراوي:

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لتعيين المعلمين من خريجي كليات التربية والآداب ودار العلوم وغيرها لسد العجز الصارخ في المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد محذرا من إهمال هذا الملف لتأثيره السلبي على منظومة تحديث وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال "مرشد" في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط: هناك معلومات تؤكد أن وجود عجز في المعلمين يصل إلى 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية ويصل في بعض التخصصات الأساسية إلى أكثر من 40% من الاحتياج مما يؤثر على جهود الدولة المبذولة في تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

وأكد النائب عاصم عبدالعزيز، أن المعلم يعد القلب النابض للعملية التعليمية وبدون وجود المعملين لن تنجح أي خطط وبرامج لتحديث وتطوير العملية التعليمية التي ستصاب بالفشل.

وأوضح أن الوزارة أعلنت عن مسابقة لحاجتها لسد العجز في بعض التخصصات وتقدم لهذه المسابقة عشرات الآلاف منذ عام ولم يتم استكمال إجراءاتها نظرا لعدم توافر المخصصات المالية لتمويلها مطالبا بتدبير الموارد المالية لتعيين معلمين جدد لسد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف المدن والقرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.​