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مصر للطيران: 3 رحلات يوميا إلى دبي وواحدة إلى الشارقة

07:06 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
مصر للطيران: 3 رحلات يوميا إلى دبي وواحدة إلى الشارقة

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة رحلاتها إلى دبي لتكون بمعدل 3 رحلات يومية، وإلى الشارقة لتكون بمعدل رحلة واحدة يوميا، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل بالإضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًا بين القاهرة وأبوظبي.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء: بذلك يصل تشغيل مصر للطيران إلى 42 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات.

يذكر أن الشركة وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى العديد من النقاط حول العالم ويمكن للركاب حجز رحلاتهم من خلال مركز الاتصالات بمصر على رقم 1717 وبالإمارات على رقم 044358444 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم.​

مصر للطيران دبي الشارقة رحلات جوية

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