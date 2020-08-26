مد إعفاء تسديد القيمة الإيجارية للكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية

كتب- مصراوي:

قرر المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

وبحسب بيان، أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم، أن القرار يأتي استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).