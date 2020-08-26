منها إنشاء جامعة "حورس" الخاصة.. "الوزراء" يوافق على عدد من المشروعات

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.

ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وتهدف خطوة إضافة كلية الطب إلى جامعة "حورس" إلى تزويدها بكل التخصصات وتقليل فرص الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتَي أرض؛ هما: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سدادًا لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا -من حيث المبدأـ على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذي يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظامًا للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

يأتي ذلك في ضوء ما أكدته التجارب والدراسات الدولية من أن الحل الأفضل دائمًا هو إشراك المواطن في الإبلاغ عن المعاملات وبما يوفر للدولة مصدرين للبيانات؛ الأول من خلال الممول والثاني من خلال المواطن، بما يمكنها من كشف التهرب.

وتستهدف وزارة المالية من خلال تطبيق الخطة المشار إليها تحسين مستويات الإيرادات الضريبية، وتعزيز الحكم الرشيد في مجال الضرائب والمالية العامة، والوصول إلى مجتمع أكثر عدالة من خلال نظم تضمن أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب، وبناء اتجاهات إيجابية بإشراك المواطن مع الدولة.

وستتولى وزارات المالية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة العرض المقدم من التحالف المتخصص لتنفيذ برنامج التحفيز المستهدف.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعًا.