نائب وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة ويتابع الإجراءات الاحترازية وساحات التخزين
كتب - محمد عبيد:
قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة المسافرين والعاملين.
ورافق مناع، بالجولة الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، كان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة .
وتفقد مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1، والمبنى الجديد رقم 2، كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع الخدمات المقدمة للركاب، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين .
وتابع مناع، توصيات اللجنة العليا التى وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتشكيلها، لحصر وفحص كافة الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطارات المصرية، حيث تفقد ساحات وأماكن التخزين واطمأن على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة، ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيداً عن محيط المطار والتواجد العمرانى، واطمأن على كافة الوسائل التي تضمن أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.
واختتمت الجولة بتفقد إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة و زيارة مواقع الخدمة المدنية والمطافئ .
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