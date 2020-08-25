أمين السياحة العالمية يوثق زيارته للمتحف الكبير بكلمة شكر

كتب - يوسف عفيفي:

حرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته، اليوم، للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن الزيارة في الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب بولوليكاشفيلي عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذي بدأ من مصر.

ووجه الشكر، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سيعود لمصر مرة أخرى في القريب العاجل.

ووصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مساء السبت الماضي، فى زيارة رسمية إلى مصر بدعوة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

ونظمت وزارة السياحة والآثار، برنامج متنوع لهذه الزيارة في مدينتي الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.

وتضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.