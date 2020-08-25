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مرصد الأزهر يحذر من مساعي "داعش" لجعل الفلبين معقلًا لعناصر التنظيم

05:24 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مرصد الأزهر يحذر من مساعي "داعش" لجعل الفلبين معقلًا لعناصر التنظيم

تنظيم داعش

كتب - محمود مصطفى:

ندّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالتفجيرين الذي وقعا بإحدى قرى جزيرة "جولو"، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا بينهم 6 ضباط وإصابة 43 آخرين.

وحذر المرصد في بيان له، الثلاثاء، من سعي تنظيم "داعش" الإرهابيّ لجعل الفلبين معقلًا لعناصره بعد هزيمتهم في العراق وسوريا.

وأوضح المرصد، أنه مع متابعة المرصد لتحركات التنظيم الإرهابيّ وجد أنها تستهدف مناطق جغرافيّة محددة توفر له الغطاء الأمنيّ الكافي إلى جانب اعتماده على الجماعات التي أعلنت ولائها له لتدعيم تواجده في تلك المناطق، وهو ما وضح جليًا من تحركات التنظيم الإرهابيّ التي تركزت مؤخرًا في شرق وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا أيضًا.

وأعلنت الشرطة الفلبينيّة وقوع تفجيرين بإحدى قرى جزيرة "جولو"، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا بينهم 6 ضباط وإصابة 43 آخرين.

وذكرت تقارير شرطيّة وعسكريّة أن الانفجار الأول وقع خلال قيام رجال من الجيش بمساعدة المسئولين المحليين في تقديم مساعدات إنسانيّة للمواطنين للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفاصل الزمنيّ بين التفجيرين لم يتجاوز ساعة واحدة.

من جانبه، صرح عمدة "جولو"، خيركار تان، بأن ما لا يقل عن 6 ضباط وشرطي واحد وأربعة مدنيين قد لقوا حتفهم في التفجيرين، فيما أصيب 18 ضابطًا و6 من رجال الشرطة و19 مدنيًا.

تنظيم داعش الفلبين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الإرهاب

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