القوى العاملة: تعيين 166 شاباً وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 166 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاءت التعيينات من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت 4 ملايين و78 ألفاً و29 جنيها لـ 4318 عاملا، منها منح دورية للعمالة غير المنتظمة بلغت 3 ملايين و659 ألف جنيه لـ 3751 عاملا من المسجلين بالوحدة، بجانب صرف 213 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 198 عمال منهم 109 آلاف جنيه منح مواليد لـ 54 عاملا، و51 ألف جنيه لـ 17 عاملا منحة زواج، و35 ألف جنيه منحة وفاة لـ 18 عاملا.

وكشف الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، عن صرف منح رعاية صحية لـ 369 عامل آخر بإجمالي 29 ألفاً و206 جنيهات، فضلاً عن تسجيل 573 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 725 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 17 محضر إقامة منشأة بدون ترخيص، و 29 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.