أبو العينين: ما أنجزته مصر نتاج إرادة شعب ورؤية قائد لا يعرف المستحيل

(مصراوي):



قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكدًا أن الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.

وأضاف أبو العينين، في كلمته بالجلسة العامة، في ختام دور الانعقاد الخامس: "أذكركم بـ6 سنوات مضت، عندما كان الرئيس في الأمم المتحدة، واختتم ختتم حديثه بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر" كانت هذه الكلمات رسالة للعالم بأن لمصر برنامج للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأمني".

وتابع: "جميعكم تعلمون كيف كانت الحالة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا منذ 6 سنوات. كيف كانت تعاني من الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة، وكان الجميع يراهن هل ستقوم مصر أم أهل الشر سينجحون في إسقاطها، ولكن إرادة الشعب وشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت مفتاح نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

وأشار إلى أن الرئيس استطاع أن يجمع كل القوى الوطنية على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة خلف الرئيس نعمل معًا من أجل مصر.

وأكد أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته.

وأضاف: "من حقنا أن نفخر بمصر الجديدة القوية التي تواكب الحاضر وتصنع المستقبل، التي تتمتع بثقل دولي.. ومكانة عالمية.. وريـــادة إقليميـــة".

أشار أبو العينين إلى إن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية، هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس، ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعي يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريـاءه وتفــرده في صناعــة الحضارة، مضيفًا: "حققنا عبورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وسياسيًا كبيرًا، رغم ما واجهناه وما نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب".

وأضاف أن مصر نجحت في استعادة ريادتها العربية والأفريقية، ووثقت علاقاتها مع كافة القوى الدولية، وتدير سياستها الخارجية بحكمة وقــوة: "نحن مع السلام والحلول السياسية، لكننا نملك كل مصادر القوة التي تحمى أمننا القومي وتدافع عن مصالحنا الحيوية".

وواصل حديثه: "بكل فخر واعتزاز وبعد انضمامي لمجلس النواب، تعرفت على عالم جليل سمعت عنه في البرلمانات الدولية، وكنت أرى مصر في شخص الدكتور علي عبدالعال وهو يحاضر العالم، ويدافع عن الأمة العربية والإسلامية، وليس عن مصر فقط"، مضيفًا أن رئيس المجلس يحترمه الجميع لحنكته السياسية، ومكانته كأستاذ جامعي جليل تتلمذت على يديه أجيالًا عديدة في القانون، قاد بحكمة ووطنية، دفة العمل البرلماني، وكان بحق حارسًا على الدستور لم يقبل أن يمر قانون وبه شبه مخالفة للدستور.

ووجه أبو العينين حديثه للنواب: "العمل الذي أنجزتموه لابد ان يكون في عقيدة كل من تتحدثون معه، لأن هناك غياب في المعلومات لدى الرأي العام ويجب أن نسوق ما أنجزه هذا المجلس"، متابعًا: "فخور بكم وبما أنجزناه فنحن في ملحمة وطنية كبيرة"، مؤكدًا أن النواب الحاليين سيكون لهم حظًا كبيرًا في البرلمان المقبل، كما أن رئيس المجلس سيكون له حظًا كبيرًا أيضًا.

ووجه أبو العينين التحية لأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن، وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم، فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها، مشيدًا بما قامت به الحكومة الحالية والسابقة من إنجازات، موجهًا التحية لأجهزة الدولة السيادية والرقابية التي تسهر على أمن مصر وتعمل في صمت دفاعها عن سلامتها واستقرارها.

​