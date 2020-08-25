اليوم.. الأعلى للثقافة يناقش تشريعات حماية وتطوير صناعة النشر

(مصراوي):



يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر" بالأعلى للثقافة.

ينظم الندوة لجنة الكتاب والنشر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الأمسية الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ومحمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية، وسعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الأمسية الدكتور محمد فتحي عبدالهادي.