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اليوم.. الأعلى للثقافة يناقش تشريعات حماية وتطوير صناعة النشر

07:00 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اليوم.. الأعلى للثقافة يناقش تشريعات حماية وتطوير صناعة النشر

المجلس الأعلى للثقافة

(مصراوي):


يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر" بالأعلى للثقافة.

ينظم الندوة لجنة الكتاب والنشر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الأمسية الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ومحمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية، وسعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الأمسية الدكتور محمد فتحي عبدالهادي.

المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة الدار المصرية اللبنانية

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